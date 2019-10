İdman dünyasına sosial şəbəkələrin böyük təsir etdiyi dönəmdə Misirin "Zemalek" klubu gözlənilməz addım atıb.

Milli.Az xəbər verir ki, klub prezidenti Mortada Mansur futbolçuların oyuna köklənməsi üçün sosial şəbəkələri qadağan edib.

"Sosial şəbəkələrdə kim hesab açsa, maaşının yarısını cərimə ödəyəcək. Hər paylaşımın da cəzası olacaq", - klub rəhbəri qeyd edib.

Ötən mövsüm "Zemalek" Misir çempionatını 2-ci yerdə başa vurub. Komanda bu mövsüm 3 oyuna 7 xal toplayıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.