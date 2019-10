Aktrisa Pərvin Abıyeva dünən 30 yaşını qeyd edib.

Publika.az xəbər verir ki, instaqramda video paylaşan ulduz doğum günü təəssüratlarını izləyiciləri ilə paylaşıb.

“29 xoş gəldin, söz verirəm ki, 30-da ərə gedəcəm”, - deyə P.Abıyeva qeyd edib.

