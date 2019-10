“Real”ın təklifini üç dəfə rədd etmişəm” - Venger

"Arsenal"ın sabiq baş məşqçisi Arsen Venger açıqlama verib.

Milli.Az komanda.az-a istinadən xəbər verir ki, fransız mütəxəssis, London klubunda çalışdığı dönəmdə üç dəfə "Real"ın təklifini rədd etdiyini deyib:

"Real"ın təklifini üç dəfə rədd etmişəm. Nə üçün özümü narahat hiss edəcəyim yerə getməli idim? Bəzən "Real"ın təkliflərini rədd etməkdə haqlı olub-olmadığımı düşünürəm. Ancaq həmin dövrdə rahat və ehtiyaclarımı qarşılaya biləcəyim komandada olduğumu hiss edirdim".

Arsen Venger 1996-2008-ci illər aralığında "Arsenal"ı çalışdırıb.

