Rusiyalı reper Timati ikinci dəfə ata olub.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, sənətçinin sevgilisi Anastasiya Reşetkovadan oğlu dünyaya gəlib. Cütlük bu xəbəri İnstaqram hesabında paylaşıb.

Onlar körpəyə Ratmir adını verib.

Qeyd edək ki, 35 yaşlı reperin 5 yaşlı Alsu adında bir qızı da var.

Milli.Az

