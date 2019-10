"PKK İŞİD-dən daha pisdir" - Donald Tramp

"Ərdoğanın qərarı məni təəccübləndirmədi. Uzun müddətdir bunu etmək istəyirdi, Suriya sərhəddinə əsgər yığırdı. Türkiyə və PKK uzun müddətdir döyüşürlər. Suriyanın sərhəddində də döyüşürlər. Mən də niyə dostumuz olmayan bir ölkənin torpaqlarını qoruduğumuzu soruşuram".

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, ABŞ prezidenti Donald Tramp İtaliya prezidenti Serxio Mattarella ilə keçirdiyi görüşdən sonra verdiyi açıqlamada bu fikirləri səsləndirib. Tramp həmçinin əlavə edib:

"Suriyanın kürdlərlə münasibəti var və onlar (PKK) mələk deyillər. Bir çox cəhətdən PKK terror və terror təhdidi baxımından böyük ehtimalla İŞİD-dən daha pisdir".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.