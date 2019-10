Türkiyəli aktrisa Bergüzar Korel son günlər açıqlamaları gündəmdən düşməyən bacısı Zeynep Korel haqda ilk dəfə danışıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, sənətçi Korelin Amerikada evlərə təmizliyə getməsi və orada bir qadınla evlənməsi məsələsinə münasibət bildirib:

"Ailə üzvlərimizin həyatına, qərarlarına hörmət edirik. Bu, onun seçimidir. Hörmətlə yanaşırıq".

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.