Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi yaxınlığında yerləşən, azərbaycanlıların yığcam yaşadığı Poniçala (Soğanlıq) qəsəbəsində səhər saatlarında xüsusi əməliyyat keçirilib.

“Report”unyerli bürosu xəbər verir ki, əməliyyat zamanı narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən bir qadın saxlanılıb.

Polis saxlanılan şəxsin evində axtarış aparıb.

Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi əməliyyatla bağlı ətraflı məlumat yayacağı gözlənilir.



