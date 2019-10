Megastar Tarkanın sabah 47 yaşı tamam olur.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, sənətçi xanımı Pınar Tevetoğluna ad günündə heç kimdən bahalı hədiyyə qəbul etməyəcəyini deyib. Bundan əlavə, popstar parti istəmədiyini bildirib.

Qeyd edək ki, ötən il xanımı Tarkana doğum günündə Avropanın üç şəhərində 10 günlük səyahət hədiyyə etmişdi.

Milli.Az

