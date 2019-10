Əfsanəvi futbolçu canlı yayımda göz yaşı tökdü - VİDEO

"AVRO-2020"nin seçmə mərhələsi çərçivəsində keçirilən Bolqarıstan - İngiltərə (6:0) oyunu futboldan və hesabdan daha çox meydan sahiblərinin azarkeşlərinin hərəkətləri müzakirə mövzusu oldu. Bolqar fanatlar faşist salamı verib, rəqibə qarşı irqçi hərəkətlər etdi.

Bolqarıstan Futbol Federasiyasının prezidenti Borislav Mixaylovun istefasına səbəb olan olaylar ölkənin əfsanəvi futbolçularında olan Xristo Stoiçkova da pis təsir edib.

Milli.Az fanat.az-a istinadən xəbər verir ki, veteran futbolçu oyundan sonra İspaniyanın TUDN kanalında çıxışı zamanı sərt cəzaların verilməsini istəyib.

"Əlbəttə, daha sərt cəzalara ehtiyac var. Bu azarkeşlər stadionlara buraxılmamalı, hətta ağır şəkildə cəzalandırılmalıdı. İngiltərədəki kimi 5 il stadionlara girişlərinə məhdudiyyət qoyulmalıdı ki, insanlar bir daha acı çəkməsin. Siz mənim burada özümü rahat hiss etdiyimi düşünürsünüz?" - deyən Stoiçkov göz yaşlarına hakim ola bilməyib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.