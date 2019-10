Kanalizasiya qapağının altından görün nə çıxdı - Sakinlər şok oldu - ANBAAN VİDEO

ABŞ-ın Kolorado əyalətində meşəliklərə yaxın yerləşən yaşayış ərazisində qeyri-adi hadisə yaşanıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, ərazidə yaşayan sakinlər kanalizasiya qapağının altından səslər gəldiyini eşidərək aidiyyati qurumlara xəbər veriblər.

Qapağın altından çıxan şey isə hamını təccübəndirib. Belə ki, gələn səslərin səbəbi ən az 50 kiloluq bir ayı imiş. Ayının qapağın altına necə sıxışdığı isə məlum olmayıb. Çarəsizcə orada sıxışıb qalan ayı xilas edildikdən sonra qaçaraq meşəlik əraziyə doğru gedib.

Qeyd edək ki, Kolorado ölkənin ən yüksək və dağlıq əyalətlərindəndir. Burada ayılarla qarşılaşma halları tez-tez yaşanır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.