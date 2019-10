Məşhur müğənni ATA OLDU - FOTO

35 yaşllı rusiyalı müğənni Timati ikinci dəfə ata olub.

Publika.az Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, ifaçı sevincini instaqramda izləyiciləri ilə bölüşüb. Yeni doğulmuş körpəsi ilə şəkillərini paylaşan ulduz oğluna Ratmir (Yunusov Ratmir Timuroviç) adını qoyub. İddia olunur ki, Timati vəfat etmiş dostunun şərəfinə oğluna onun adını verib.

Timatinin 23 yaşlı sevgilisi Anastasiya Reşetova da onun ardınca oğlunun şəkillərini instaqramda paylaşıb.

Qeyd edək ki, Timatinin model Alyona Şişkova ilə münasibətindən bir qızı da var.

