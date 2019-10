Milli.Az xəbər verir ki, bu sözləri "Hər şey daxil"in efirində aparıcı Tarix Əliyev (Tolik) deyib.

Tolik özünə İlhamə Quliyevanın ölümündən arzulamağının səbəbini belə izah edib:

"Heç kimə möhtac olmadı. Yorğan-döşəkdə aylarla, illərlə qalıb, düşmənləri də gedib onu qucaqlayanda ürəyində sevinmədi. Elə evin içində getdi, vsyo.

Amma özüm də qorxuram. Bilinmir ölüm haçan gəlir".

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.