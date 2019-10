Gürcüstanın XİN başçısı parlamentdə Keşikçidağla bağlı sualları cavablandıracaq

Gürcüstanın xarici işlər naziri David Zalkaliani bu gün parlamentdə “nazir saatı” formatında çıxış edəcək.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan parlamentinin Xarici əlaqələr komitəsinin sədri Sofo Katsarava bildirib.

Onun sözlərinə görə, nazir çıxışı zamanı bir sıra məsələlərə toxunacaq: “David Zalkaliani çıxışında rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla keçirdiyi görüş, işğal altında olan ərazilərdə vəziyyət barədə danışacaq. Nazir həmçinin David Qareci (Keşikçi Dağı Məbəd-Kompleksi) ətrafında baş verən proseslərə də toxunacaq”.

D.Zalkalianinin çıxışından sonra debatlar keçiriləcək.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.