Azərbaycan məktəblərindən 33 mindən çox şagird fənn olimpiadalarına qatılıb.

Publika.az xəbər verir ki, bunu Təhsil naziri Ceyhun Bayramov bu gün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.

Nazir bildirib ki, Azərbaycan təmsilçiləri beynəlxalq olimpiadalarda 1 qızıl, 17 gümüş 22 bürünc olmaqla, ümumilikdə, 40 medal qazanıb.

Təmsilçilərimiz 5 fənn - fizika, kimya, informatika, riyaziyyat və coğrafiya üzrə uğur qazanıblar.

Zümrüd

