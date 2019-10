Sahibkarlığın İnkişafı Fondu investisiya layihələri üçün 500 min manatadək vəsait ayırıb

Bakı. Eldar Canaşvili - Trend:

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Sahibkarlığın İnkişafı Fondu Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunun sahibkarlarına heyvandarlıq və bağçaçılıq, eləcə də çörək məmulatları istehsalı sahələrində 39 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsi üçün 491 min manat ayırıb.

Trend-in məlumatına görə, bu layihələrin icrası Zaqatala rayonunda 50-dək iş yerinin açılmasına imkan verəcək.

Qeyd olunur ki, bu ilin əvvəlindən investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi üçün sahibkarlaa 134 milyon manaq güzəştli kredit verilib. Bunlardan 65 faizi regionların payına düşüb.

