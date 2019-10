Türkiyənin Suriyada terror qruplaşmalarına qarşı başlatdığı "Barış Pınarı" hərəkatının artıq 9-cu günüdür.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi "Tvitter" hesabından etdiyi paylaşımda bildirilib:

"Fəratın şərqində davam etməkdə olan "Barış Pınarı" hərəkatında öldürülən PKK/YPG-li terrorçu sayı ümumilikdə 673 oldu".

