AVRO-2020-nin seçmə mərhələsində həftənin rəmzi heyəti açıqlandı

UEFA Avro-2020-nin seçmə mərhələsində bu həftənin rəmzi komandasını açıqlayıb.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, ən yaxşı 11-likdə Türkiyə millisinin 2 futbolçusu yer alıb:

Qapıçı: Mert Günok (Türkiyə)

Müdafiəçilər: Reqvi Baldvinsson (Farer adaları), Merih Demiral (Türkiyə), Andrey Semenov (Rusiya)

Yarımmüdafiəçilər: Eran Zahavi (İsrail), Ruslan Malinovski (Ukrayna), Denis Çerışev (Rusiya), Con Makqinn (Şotlandiya)

Hücumçular: Robert Levandovski (Polşa), Harri Keyn (İngiltərə), Romelu Lukaku (Belçika)

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.