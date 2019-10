16 min tələbə təqaüd almaq hüququ qazandı

"Hər bir dövlət üçün prioritet məsələ ali təhsilin əlçatanlığıdır. Ali təhsil müəssisələrinə dövlət hesabına təqdim edilən yerlərin sayındanda bu il 66 faiz artım olub".

Publika.az xəbər verir ki, bunu Təhsil naziri Ceyhun Bayramov keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.

Nazir bildirib ki, 2019-cu ildə dövlət hesabına ali təhsil alanların sayı 20 min 500-ə çatıb. Tələbələrin təqaüdü 20 faiz arıtırılıb ki, bu da 110 000 tələbəni əhatə edir: "Həmçinin, bu il daha 16 min tələbə təqaüd almaq hüququ qazanıb. Təqaüdlər müsair beynəlxalq sistemə əsasən rəqabətlilik əsasında verilir. Bu da tələbələrin təhsilinə müsbət təsir edən amildir".

Zümrüd

