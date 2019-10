“Maşın”dan sonra dağlara çəkilib - FOTO

Aparıcı və aktrisa Kəmalə Piriyeva finalın bir addımlığında səs toplaya bilməyib "Maşın" şoudan uzaqlaşmışdı.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, haqqında müğənni Rəqsanə İsmayılova və qızı Aysun İsmayılova bir çox iddia səsləndirsə də, o, səssiz qalmağı seçib.

Aparıcı realiti şounun stressini atmaq üçün tətilə yollanıb. Aktrisa istirahət üçün Qəbələ və Lahıcı seçib. O, gəzinti zamanı çəkilən fotolarını İnstaqram-da paylaşıb.

Qeyd edək ki, K.Piriyeva bu il 46-cı dəfə keçirilən "Altın kelebek" müsabiqəsində namizədlər sırasındadır.

