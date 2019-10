Aktrisa Pərvin Abıyeva 30 yaşında ərə gedəcəyini bəyan edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün doğum gününü qeyd edən Abıyeva 1 milyon "İnstagram" izləyicisinə belə bir söz verib:



"Xoş gəldin 29! Söz verirəm, 30-da ərə gedəcəm". Xatırladaq ki, ötən həftə tədbirlərin birində sevgilisi ilə kameralara yaxalanan Pərvin Abıyeva ailə qurmağa hazırlaşdığını demişdi.



(baku.ws)

