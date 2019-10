"O fotonu almaq üçün 600 dollar verdim" - Dilqəm Əhməd

Sosial şəbəkələrdə fəaliyyət göstərən məşhur “Belə belə işlər” kanalı növbəti buraxılışında Azərbaycan mühacirət tarixinin tədqiqatçısı, şair Dilqəm Əhmədin fəaliyyətinə yer verib.

Kult.az xəbər verir, sözügedən buraxılışda Dilqəm Əhmədin gördüyü işlərə və Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti - 100” yubiley medalı ilə təltif edilməsinə diqqət çəkilib.

Dilqəm Əhməd müsahibə zamanı kolleksiyaçı kimi əldə etdiyi nadir sənədlərdən, fotolardan və görkəmli şəxsiyyətlərimizin ailə üzvləri ilə görüşlərindən də bəhs edib.

Qeyd edək ki, Dilqəm Əhməd “Teleqraf” Media Qrupunun əməkdaşıdır.

Həmin buraxılışı təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.