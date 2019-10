Gürcüstan parlamenti Qriqol Liluaşvilini ölkənin Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin (DTX) rəisi vəzifəsinə təsdiqləyib.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, gizli səsvermə zamanı 85 deputat onun namizədliyini dəstəkləyib, 8-i isə əleyhinə səs verib.

Q.Liluaşvili altı il müddətinə DTX-ya rəhbərlik edəcək.

Qeyd edək ki, DTX-nin sabiq rəhbəri Vaxtanq Qomelauri bu ilin sentyabrında daxili işlər naziri təyin olunub.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.