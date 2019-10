Futbol üzrə İspaniya çempionatının oyunu ABŞ-ın Mayami şəhərində keçiriləcək.

“Report”un “Marca”ya istinadən verdiyi məlumata görə, söhbət La Liqanın XVI turu çərçivəsində baş tutacaq “Vilyarreal” – “Atletiko” matçından gedir. Bildirilir ki, hər iki klub görüşün 65 min tamaşaçı tutumuna malik “Hard Rok” stadionunda reallaşmasına razılıq verib.

Qeyd edək ki, ötən mövsüm La Liqa rəhbərliyi “Barselona” - “Jirona” oyununu da ABŞ-da təşkil etmək istəyib. Lakin müxtəlif səbəblərdən bu, gerçəkləşməyib.



