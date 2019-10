Ürəkparçalayan kadr: uşaq küçədə acından karton yeyir - FOTO

Sosial şəbəkələrdə yayılan foto müzakirələrə səbəb olub.

Milli.Az xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, fotoda evsiz uşağın küçədə acından karton yeməsi əks olunub. Şəkil "The Homeless Street Cafe" adlı Facebook səhifəsində paylaşılıb.

Kadrlardakı azyaşlı irlandiyalıdır. Adı Sam olan oğlanın 5 yaşı var. Evsiz böyüyən Sam küçədə yaşayır.

Görüntülər İrlandiyanın paytaxtı olan Dublin şəhərində çəkilib.

Ötən gün axşam paylaşılan foto qısa zamanda bütün dünyaya yayılıb və 6000-dən çox insan tərəfindən "share" edilib.

Milli.Az sözügedən fotomu təqdim edir:

