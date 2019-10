22 yaşlı ana doğuşdan sonra öldü - Həkim səhvən qadınlıq orqanını çıxarıbmış - FOTO

22 yaşlı qadın həkim səriştəsizliyinin qurbanı olub.

Milli.Az xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, 27 yaşlı həkimin yanlış əməliyyatı 22 yaşlı qadının ölümü ilə nəticələnib.

Rusiyada həkim Alisa Tepikina adlı hamilə qadının ciftini (süngərəbənzər, yumuşaq, qan ilə dolu disk şəklində olan, uşaqlığın selikli qişasına bitişmiş üzv) götürmək əvəzinə, səhvən onun qadınlıq orqanını götürüb. Əməliyyatdan sonra komaya düşən qadın ürəktutmasından vəfat edib.

İddialara görə, həkim qadının uşaqlığını tamamilə çıxarıb.

Alisa dünyaya gətirdiyi qızının üzünü gördükdən bir neçə saniyə sonra dünyasını dəyişib.

Qadının ölümü ilə bağlı cinayət işi açılıb. 27 yaşlı həkim onun ölümündə təqsirkar bilinir. İddialar təsdiqini tapsa, adı mətbuata açıqlanmayan həkim 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırıla bilər.

Emin

Milli.Az

