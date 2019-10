Çingiz Hüseynzadə və Azər Əliyev ANOC-un Baş Assambleyasında iştirak edib

Qətərin paytaxtı Dohada Milli Olimpiya Komitələri Assosiasiyasının (ANOC) 24-cü Baş Assambleyasının açılış mərasimi keçirilib.

"Report" xəbər verir ki, 24-cü Assambleyada dünyanın bütün Milli Olimpiya komitələri (MOK), Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi, beynəlxalq federasiya və təşkilat komitələrinin 1000-dən çox nümayəndəsi iştirak edir.

Azərbaycanı Assambleyada MOK-un vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə, baş katibinin müavini Azər Əliyev və MOK-un Marketinq departamentinin direktoru Mehman Kərimov təmsil edir.







