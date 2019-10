Yevlaxda qaz xəttini zədələdilər - Kəndlər qazsız qaldı

Dünən axşam saatlarında "Xaldan Əhali" ölçü qovşağından qidalanan, Yevlax rayonunun 10-dan çox kəndini təbii qazla təmin edən orta təzyiqli qaz xəttini qazıntı aparan şirkətlərdən birinin texnikası ilə zədələyiblər.

"Azəriqaz" İB-dən Milli.Az-a verilən məlumata görə, bir qrup abonentin qaz təchizatında fasilə yaranıb.

Hazırda "Azəriqaz" İB-nin əməkdaşları ərazidə baş verən fəsadın aradan qaldırılması üçün hazırlıq işləri görür. Qaz təchizatının bərpası oktyabrın 17-də gün ərzində mümkün olacaq.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.