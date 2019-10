Türkiyənin məşhur komediya ustası Cem Yılmaz yeni filmlərinin qala gecəsini keçirib.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, o, baş rollarını ifa etdiyi "Kaçamak" və "2 arada" ekran işlərini təqdim edib.

Gecəyə bir çox tanınmış simalar təşrif buyurub. Ancaq 1.5 il bir yerdə olduğu Defne Samyeli gecədə iştirak etməyib.

Aktyor jurnalistlərin bu barədə verdiyi sualları cavabsız qoyub.

Qeyd edək ki, fimin ssenarisi və rejissor işi də Cem Yılmaza aiddir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.