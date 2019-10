Bakı. Trend:

Filippin prezidenti Rodriqo Duterte motosikletdən yıxılıb.

Trend-in məlumatına görə, Prezident dizindən və dirsəyindən yüngül xəsarətlər alıb.

74 yaşlı R.Duterte prezident iqamətgahının ərazisində motosikletlə hərəkət etdikdən sonra nəqliyyat vasitəsini park edərkən ayaqqabısı ayağından çıxıb. O, ayaqqabını götürmək üçün əyiləndə yıxılıb.

Prezidentin özünü yaxşı hiss etdiyi deyilir.

