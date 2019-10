Prezidentliyiə müstəqil namizəd Kais Səid Tunisin prezidenti seçilib.

“Report” TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Tunisin Seçkilər üzrə Ali Müstəqil Komissiyası açıqlama yayıb.

Bildirilib ki, səsvermənin ikinci turunda Kais Səid səslərin 72,71 faizini toplayıb.

Qeyd edək ki, sentyabrın 15-də Tunisdə prezident seçkisi keçirilib. Namizədlərdən heç biri səslərin yarısından çoxunu toplaya bilmədiyindən ikinci tur keçirilib.



