Bakıda ikiarvadlı kişinin törətdiyi dəhşətli qətlin təfərrüatı: arvadı yad kişi ilə olan şəklini ona göndərib

Oktyabrın 16-da günorta saatlarında işsiz, ikiarvadlı şəxs Bakının Binəqədi rayonunda vəhşicəsinə ikiqat qətl törədib.

Milli.Az xəbər verir ki, cinayətin təfərrüatı barədə oxu.az-a hüquq-mühafizə orqanlarından məlumat verilib.

Qeyd edək ki, ailə münaqişəsi zəminində 1971-ci il təvəllüdlü Vaqif Hüseynov 40 yaşlı həyat yoldaşı Təranə İsmayılovanı və 85 yaşlı anası Louise İsmayılovanı bıçaqlayıb.

Kişi arvadına on və qayınanası olan bibisinə on altı bıçaq yarası vurub.

Sonra V.Hüseynov meyitlərin üstünə benzin tökərək evi yandırıb. Yanğınsöndürmə briqadaları hadisə yerinə gələndə cəsədlər, demək olar ki, tamamilə yanmış olub. Qatil cinayət yerindən qaçmağa çalışsa da, Azadlıq prospektində sərnişin avtobusu onu vurub. Nəticədə, təqsirləndirilən şəxs xəstəxanaya yerləşdirilib.

İlkin istintaq zamanı Vaqif Hüseynovun ikiarvadlı olduğu məlum olub. Birinci həyat yoldaşı Bərdə rayonunda, ikincisi T. İsmayılova isə Bakıda yaşayır. Əvvəllər xuliqanlıqda ittiham olunan və heç bir yerdə işləməyən V.Hüseynov sonuncu həyat yoldaşı ilə 5-6 ay əvvəl evlənib.

Başqa bir arvadın varlığını öyrənən T. İsmayılova həyat yoldaşından ayrılmaq qərarına gəlib. Nahar zamanı masasında başqa bir kişi ilə şəkil çəkdirən qadın bu fotoları ərinə "WhatsApp"da göndərib. Qadın onu bu yolla boşanmağa məcbur etmək istəyib.

Ancaq ikiarvadlının reaksiyası fərqli olub. Belə ki, kişi özü ilə benzin qabı götürüb və bibisinin evinə gedib. Əvvəlcə V.Hüseynov həyat yoldaşına bıçaqla hücum edib. Qayınanası qızını qorumaq istəsə də, qəzəbli kişi ona da bir neçə zərbə vurub. Gerisini isə artıq bilirsiniz.

Hazırda faktla bağlı Binəqədi Rayon Prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır.

Milli.Az

