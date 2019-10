Özil "Arsenal"da qalacağını açıqladı

"Arsenal"ın futbolçusu Məsut Özil gələcəyi ilə bağlı açıqlama verib.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, o, müqaviləsinin müddəti başa çatan kimi London klubundan ayrılmayacağını deyib:

"Müqavilə imzalayan zaman çox düşündüm. Bunun futbol karyeramdakı önəmli qərarlardan biri olduğunu bilirdim. Məqsədim təkcə, daha iki qalmaq yox, bu klub daha çox bağlı olmaq idi. Klubum da bunu istəyirdi. Bu cür çətin anlar ola bilər. Ancaq bu getmək üçün səbəb deyil. Ən azı 2021-ci ilin yayına qədər buradayam, getmirəm".

Qeyd edək ki, Özil bu mövsüm Premyer Liqada cəmi 1 matçda oynayıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.