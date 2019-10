“Şou əhlinin kişilikdən dərs keçməyə ixtiyarı yoxdur” - VİDEO - FOTO

ARB TV-nin "Show News" verilişinin növbəti müsahibi aktyor və teleaparıcı Sərxan Kərəmoğlu olub.



Milli.Az xəbər verir ki, aparıcı həmkarlarının kişilikdən danışmağa ixtiyarlarının olmadığını deyib:



"Hara gedirlər başlayırlar xalqa kişilikdən danışmağa. Biz kimik ki?! Ən imansız işi biz görürük. Belə adamın kişilik dərsi keçməyi ayıbdır. Qeyrətsiz qeyrətdən, imansız imandan, kişiyi olmayan da kişilikdən danışır. Bizə pul verib, məni əyləndir deyən, insanlara şou əhlinin kişilikdən dərs keçməyə ixtiyarı yoxdur".

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.