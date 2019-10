Gürcüstanın Bolnisi rayonunun azərbaycanlıların yaşadığı Talaveri (Faxralı) kəndində qətl törədilib.

"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, kişi həyat yoldaşını qətlə yetirib.

Qətlə səbəbin qısqanclıq olduğu bildirilir.

Faktla bağlı istintaq başlayıb.

Qətlə yetirilən qadın üç azyaşlı uşaq anası olub.

Qətli törədən şəxs saxlanılıb.



