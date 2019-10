"Qarabağ"ın futbolçusu Xayme Romero komanda ilə birgə məşqlərə başlayıb.

Milli.Az klubun "Facebook" səhifəsinə istinadən xəbər verir ki, ispaniyalı yarımmüdafiəçi Ağdam klubunun ötən gün keçirdiyi məşqdə kollektivlə birgə hazırlaşıb.

"Zirə" ilə oyunda zədələnən futbolçu Avropa Liqasında "Düdelanj"la matçı buraxmışdı. 28 yaşlı cinah futbolçusu oktyabrın 24-ü APOEL-lə Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda keçiriləcək qarşılaşmada meydanda olacaq.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.