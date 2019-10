FBI Ermənistanda fəallaşdı - İfşalar olacaq

ABŞ Federal Təhqiqatlar Bürosunun (FBI) əməkdaşları xeyli müddətdir ki, Ermənistanda fəal işləyirlər.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın "Jamanak" qəzeti öz mənbələrinə istinadən yazıb.

Məlumata görə, FBI ABŞ-a daimi yaşayış üçün köçən və bahalı əmlaka sahib olan, ABŞ-a investisiya qoyan Ermənistan vətəndaşlarının işlərini araşdırır.

FBI əməkdaşları həmin şəxslərin maliyyə mənbələri ilə maraqlanır.

Nəşrin mənbələri bildiriblər ki, yaxın zamanlarda bununla bağlı ifşalar olacaq.

Milli.Az

