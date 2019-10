24 yaşlı Esmeraldanın betonlanmış cəsədi tapıldı - Mayda itkin düşmüşdü - FOTO

May ayında itkin düşən 24 yaşlı modelin öldürüldüyü məlum olub.

Milli.Az xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, 24 yaşlı model Esmeralda Gonzalezin betonlaşmış cəsədi tapılıb. O, boğularaq öldürülüb.

Cəsəd ABŞ-ın Nevada ştatındakı quraqlıqdan tapılıb. Qatil onu öldürdükdən sonra cəsədini taxta qutuya qoyub, sonra da üzərinə beton tökübmüş.

Modelin ölümündə onun 45 yaşlı qonşusu Christopher Prestipino günahlandırılır. Ona adamqaçırma, təcavüz və qətl maddəsi ilə cinayət işi açılıb.

Ehtimal olunur ki, o, qızı qaçırdıqdan sonra bir müddət seks köləsi kimi saxlayıb. Qatil qızı öldürməzdən əvvəl bədəninə çamaşır suyu inyeksiya edib, sonra da boğub.

Milli.Az Esmeraldanın fotolarını təqdim edir:

Fuad

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.