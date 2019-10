Azərbaycanda vahid məktəbli forması olacaq? - Nazir AÇIQLADI

"Respublika ərazisində vahid bir məktəbli forması tətbiq edilməyəcək".

Metbuat.az məlumat verir ki, bu sözləri təhsil naziri Ceyhun Bayramov bu gün keçirilən mətbuat konfransında deyib. Nazir bildirib ki, Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi “Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsi” sənədinə əsasən hər bir məktəbdə vahid formanın olması əks olunub:

"Ancaq məktəbli formasının hansı formada olması ilə bağlı qərar məktəbin pedaqoji şurasının və valideynlər komitəsinin ortaq qərarı ilə müəyyənlışdiriləcək. Səmimi etiraf edək ki, hər məktəbin müxtəlif forma tərtib etməsi qarışıqlığa səbəb ola bilər. Bu səbəbdən də ölkə üzrə bir neçə dizaynda standartlara cavab verən formalar təklif olunacaq və məktəblər bu formalardan birini seçəcəklər".

Nazir qeyd edib ki, həmin formaların daha uyğun və keyfiyyətli olması gözlənilir.

(lent.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.