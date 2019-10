Sosial media nəhəngləri "Facebook" və "İnstagram"ın işində problem yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir neçə dəqiqədir ki, bu sosial şəbəkələrə girişdə istifadəçilər problemlə rastlaşırlar.

