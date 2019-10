"AZERNEWS" qəzetinin növbəti nəşri çapdan çıxıb - FOTO

Oktyabr ayının 17-də "AZERNEWS" onlayn qəzetinin növbəti nəşri çapdan çıxıb.

Milli.Az xəbər verir ki, oxucular qəzetin yeni buraxılışında: "Fitch reytinqi: Azərbaycan sabit inkişafa görə Cənubi Qafqazda liderdir", "Türkiyə ilə güzəştli ticarət sazişi imzalanacaq", "Avstriya şirkətləri kimya sənayesinə maraq göstərirlər", "Lufthansa" Bakını ayın şəhəri adlandırdı" və digər məqalələrlə tanış ola bilərlər.

"AZERNEWS" Ümumdünya Qəzet və Qəzet Naşirləri Assosiasiyasının (WAN-IFRA) assosiativ üzvüdür.

Onlayn qəzeti oxumaq üçün www.azernews.az ünvanına keçə bilərsiniz.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.