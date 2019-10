Rusiya XİN-dən Zatulinin Dağlıq Qarabağa qanunsuz səfərinə REAKSİYA

"Dağlıq Qarabağla bağlı səsləndirilən fikirlər şəxsi fikirlərdir. Rusiya Federasiyasının rəsmi mövqeyini isə Xarici İşlər Nazirliyi açıqlayıb".

Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) sözçüsü Mariya Zaxarova Rusiya Dövlət Dumasının MDB, Avrasiya inteqrasiyası və həmvətənlərlə iş üzrə komitəsinin sədr müavini Konstantin Zatulinin Dağlıq Qarabağa səfərinə münasibət bildirərkən deyib.

"Biz diplomatik kanallarla Azərbaycandan nota almışıq. Bizim saytda çoxdan yerləşdirilib ki, Dağlıq Qarabağa Azərbaycan Respublikasının razılığı olmadan getmək Azərbaycanın "qara siyahı"sına düşmək deməkdir. Rusiya Federasiyasının bu məlumatı hər kəsə aiddir", - M.Zaxarova bildirib.

Qeyd edək ki, Konstantin Zatulin oktyabrın 11-də işğal altında olan Azərbaycan torpaqlarına səfər edib. Separatçı rejimin keçirdiyi "Artsaxın dostları Ədalət və sülh naminə əməkdaşlıq" adlı "beynəlxalq forum"da çıxış edən rusiyalı deputat Azərbaycan əleyhinə bəyanatlar səsləndirib. (report)

