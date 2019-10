Bakı. Samir Əli - Trend:

Ağcabədidə avtomobil qoyun sürüsünü vurub.

Trend-in məlumatına görə, hadisə Mingəçevir-Bəhrəmtəpə yolunun Agcabədi rayonu ərazisindən keçən hissəsində baş verib.

Rayonun Gələbədini kənd sakinləri qoyun sürüsünü yoldan keçirmək istəyərkən həmin yolda yüksək sürətlə hərəkət edən "Hyundai-Sonata" markalı minik avtomobili idarəetməni itirərək sürünü vurub.

Hadisə nəticəsində 10 baş qoyun tələf olub, 11 qoyun isə yaralanıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır

