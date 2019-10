ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin əsas vəzifəsi bu məsələnin tam həll etmək istiqamətində işi mümkün qədər tezləşdirməkdən ibarətdir.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bunu Rusiyanın xarici işlər naziri Mariya Zaxrova bu gün keçirilən ənənvi brifinqdə deyib.

Rusiyanın Xin rəsmisi deyib: "Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə razılaşdırılmış sənədlərimiz var".

Xəbər yenilənəcək...

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.