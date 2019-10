Zülfiyyə Bayramova yenidən xəstəxanada

Xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən aparıcı Zülfiyyə Bayramova yenidən xəstəxanalıq olub.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə sosial media hesabında məlumat verib.

"Yenə yolumuz Milli Onkologiya Mərkəzinə düşdü", - xəstəxanadan foto bölüşən aparıcı daha sonra video paylaşaraq fotoya aydınlıq gətirib.

Üç aydan bir müayinədən keçdiyini söyləyən Z.Bayramova yenidən analizlər verdiyini. Cavabın tezliklə açıqlanacağını söyləyib.

Qeyd edək ki, aparıcı İlqar Mikayıloğlu ilə ailəlidir.

Milli.Az

