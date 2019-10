ABŞ-da müəmmalı ÖLÜM - Trampın...

ABŞ prezidenti Donald Trampın impiçment işinə nəzarət edən Nümayəndələr Palatası Yoxlama Komitəsinin sədri Eliyah Kamminqs ölüb.

Publika.az xəbər verir ki, 68 yaşlı sədrin səhər erkən saatlarda Con Hopkins Xəstəxanasında uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat etdiyi onun ofisindən verilən açıqlama ilə elan edilib.

Qeyd edək ki, Kamminqsin atası fermer olub. O, Baltimero bölgəsini təmsil edirdi.

Xatırladaq ki, Nümayəndələr Palatasında Xarici Münasibətlər, Kəşfiyyat və Yoxlama Komitəsi olmaqla, 3 komitə Trampın impiçment məsələsinə baxır.

Zümrüd

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.