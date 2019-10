Xristo Stoiçkov UEFA-nı Bolqarıstan klublarını avrokuboklardan kənarlaşdırmağa səsləyib

Bolqarıstan millisinin sabiq futbolçusu Xristo Stoiçkov UEFA-nı ölkəsinin klublarını avrokuboklardan kənarlaşdırmağa səsləyib.

“Report” xəbər verir ki, 53 yaşlı veteran hücumçusu “L’Equipe” nəşrinə açıqlamasında AVRO-2020-nin seçmə mərhələsində Bolqarıstanın evdə İngiltərəyə 0:6 hesabı ilə uduzduğu matçda yerli azarkeşlərin irqçi davranışlarından xəcalət çəkdiyini bildirib. Onun sözlərinə görə, stadionları bağlamaq, azarkeşsiz oynamaq lazımdır: “Bəlkə də daha ciddi cəza verilməsinin vaxtı gəldi. İngiltərə bundan keçib. Bolqarıstan klublarını 5 il müddətinə beynəlxalq yarışlardan kənarlaşdırmaq lazımdır. Bu, hamının sakitləşməsinə kömək edərdi”.

Stoiçkov ABŞ-ın TUDN telekanalının efirində isə bolqarıstanlı azarkeşlərin irqçilik davranışlarını şərh edərkən ağlayıb.





