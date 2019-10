Türkiyəli aktrisa Feride Çetin ilə yazıçı Murat Özer ailə qurub.

Milli.Az 'ölkə.az''a istinadən xəbər verir ki, aktrisa reytinqləri alt - üst edən "Hərcai" serialında Reyyanın anası Zəhra obrazını canlandırır.

Yaxınları və sevənləri Fəridəni xoş günündə yalnız buraxmayıb.

39 yaşlı aktrisa sosial şəbəkədə toydan fotolar paylaşıb.

O, evlənməyə bir gündə qərar verdiklərini bildirib.

Milli.Az

