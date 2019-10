Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurası katibinin keçmiş müavini Oleq Qladkovski ölkədən qaçmaq istəyərkən tutulub.

“Report” UNİAN-a istinadən xəbər verir ki, keçmiş məmuru Ukrayna Milli Antikorrupsiya Bürosunun əməkdaşları saxlayıb.

Qeyd edək ki, O.Qladkovski Ukraynanın keçmiş prezidenti Pyotr Poroşenkonun ən yaxın adamlarından biri olub.



