Son illərin ən böyük kəşfi - Fotolar

Misirin qədim dövrlərdəki paytaxtı olan Luksor yaxınlığında Asasif nekropolunda çox yaxşı qorunmuş halda, canlı rənglərə boyanmış 20 taxta tabut möhürlənmiş halda tapılıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, tapıntıların eramızdan əvvəl 1994-332 illərə aid olduğu düşünülür.

Bu kəşf ölkənin Qədim Əsərlər Nazirliyi tərəfindən "son illərin ən böyük və ən əhəmiyyətli kəşflərindən biri" olaraq dəyərləndirilib. Tabutların böyüklüyündən bəhs edən mütəxəssislər bunların bir krallıq üzvünə və ya yüksək rütbəli birinə aid ola biləcəyini bildirib. Belə vəziyyətlərdə tabutların heyvanlarla və xəzinə ilə dəfn edildiyi də diqqəti çəkib.

Qahirə Misir Muzeyi işçisi Muhamed Mohtar "Bu inanılmaz bir kəşfdir. Məncə Misirdə 2019-cu ilin ən əhəmiyyətli hadisəsidir" şərhini bildirib. Bölgədəki qazıntıların davam etdiyi və daha çox tabut tapılacağı güman edilir. Arxeologiya həvəskarları və turistlər böyük maraqla tabutun içindən çıxan xəzinələri görmək istəyib.

