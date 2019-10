Nazir: "İnzibati amillərlə repetitorluğun qarşısını almaq az effektli yoldur"

"İnzibati amillərlə repetitorluğun qarşısını almaq az effektli yoldur".

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Yeni Azərbaycan Partiyasının Mərkəzi Qərargahında keçirilən mətbuat konfrasında Təhsil naziri Ceyhun Bayramov bildirib.

Repetitorluğun bütün dünyada mövcud olduğunu deyən nazir əlavə edib ki, bölgələrdəki ucqar məktəblərdə təhsil alan, repetitor tutmağa imkanı olmayan ailələrin övladlarının, internat məktəblərinin məzunlarının ali məktəblərə qəbul imtahanlarında yüksək nəticələr göstərməsinin şahidi olmuşuq: "Repetitor faktoru mövcuddur, bunu hamımız bilirik. Bu təkcə Azərbaycanda deyil, dünyanın müxtəlif təhsil sistemlərində bu və digər formada repetitorluq amili var. Repetitor tutmağa imkanı olmayan ailələrin övladlarının yüksək nəticələr göstərməsi bunu bir daha təsdiq edir ki, məktəb bazasında işlər düzgün təşkil edilərsə, yüksək nəticə əldə etmək mümkündür. X-XI sinif səviyyələrində təhsilin keyfiyyətinin artırılması üçün tapşırıqlar verilib. Bu il və növbəti illər ərzində bu məsələni ciddi nəzarətdə saxlayacağıq".

C.Bayramovun sözlərinə görə, məktəblərdə təmayül siniflərinin yaradılmasının əsas məqsədi də odur ki, X-XI sinif şagirdləri ali təhsil almaq istədikləri ixtisas üzrə fənlərə daha çox köklənsin. Həmin fənlər üçün əlavə saatların paylanması, direktorlar tərəfindən tam orta təhsil səviyyəsində məktəbin ən təcrübəli müəllimlərinin bu işə cəlbi hesabına keyfiyyətli təhsil təşkil etmək mümkündür.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.